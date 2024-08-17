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Ulaştırma Bakanı Saray-Kırklareli yolunun bölünmüş yol olarak açıldığını duyurdu

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı süren Saray-Kırklareli yolunun 33,1 kilometrelik kesimini bölünmüş yol olarak tamamlayarak trafiğe açtıklarını belirtti. Yolun tamamlanmasıyla ilçe ve köy geçişlerinin rahatlayacağı ve transit trafiğin hızlanacağı ifade edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı süren 71,1 kilometrelik Saray-Kırklareli yolunun 33,1 kilometrelik kesimini bölünmüş yol olarak bitirerek trafiğe açtıklarını belirtti.

Uraloğlu, çeşitli ziyaretler için geldiği Kırklareli'nde, Saray-Kırklareli yolunun yapım çalışmalarını inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Uraloğlu, Saray-Kırklareli yolunun, Kırklareli'ni Saray üzerinden hem Tekirdağ'a hem de İstanbul'a bağlayan önemli bir güzergah olduğunu söyledi.

Tamamının bölünmüş olarak yapılması kararlaştırılan yolun proje revizyonunun yapıldığını ifade eden Uraloğlu, "Yaklaşık 4 milyar liralık bir proje bedeliyle çalışmalarımızı yürütüyoruz ve bugün itibarıyla da 71,1 kilometrelik yolumuzun 33,1 kilometrelik kesimini bölünmüş yol olarak bitirerek trafiğe açtık. Bu sene sonuna kadar da yaklaşık 4 kilometre civarında bir bölümü daha bölünmüş yol olarak bitirerek inşallah trafiğe açmış olacağız." dedi.

Uraloğlu, yolun tamamlanmasıyla ilçe ve köy geçişlerinin rahatlatılacağını, yolun önemli bölümünün de mevcut yerleşimlerin dışına çıkarılarak transit ve yerel trafiğin hızlanacağını dile getirdi.

Proje ile hem zamandan hem yakıttan tasarruf edileceğini anlatan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Zamandan 692 milyon lira, yakıttan 176 milyon lira olmak üzere yıllık 868 milyon liralık bir tasarruf sağlamış olacağız. Esasında bu bize şunu ifade ediyor, buraya yaptığımız yatırımın ne kadar kısa zamanda kendini amorti ettiğini de bu rakamlardan anlayabiliriz. Yine hepimiz için kıymetli olan karbon emisyonundan sağlanan tasarruftur ki karbon emisyon salınımını yılda 13 bin 100 ton azaltarak böyle bir çevreci yaklaşımı da ortaya koymuş olacağız."

Çerkezköy-Kapıkule hattı önümüzdeki yıl açılacak

Bakan Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule hızlı tren projesi çalışmalarının da devam ettiğini söyledi.

Yaklaşık 360 kilometre olan hattı, 229 kilometreye düşürdüklerini anlatan Uraloğlu, "Sadece Kırklareli'ne, Edirne'ye, İstanbul'a, Türkiye'ye hizmet edecek bir proje değil, Orta Doğu'dan, havalimanından Basra Körfezi'nden başlayıp kalkınma yoluyla ülkemize gelen, Ovaköy'den girip Kapıkule'ye kadar giden yaklaşık 2 bin 100 kilometrelik güzergahımızın da çok önemli ve çok kıymetli bir kesimi. Çerkezköy-Kapıkule kesimini, ilimizi birinci derecede ilgilendiren 153 kilometrelik kesimini inşallah önümüzdeki senenin ağustos ayında bir aksama olmazsa ki öyle planlıyoruz açmış olacağız. Geri kalan kesimini de muhtemelen 2026 sonuna doğru açmış olacağız. Böylelikle yerine göre 5 saat, 6 saat ve 9 saate kadar varan yolculukları gerek yükte, gerek yolcu taşımacılığında maksimum 3 saate düşürmüş olacağız." diye konuştu.

Uraloğlu daha sonra Kırklareli Valisi Birol Ekici ile Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'u ziyaret etti.

Kaynak: AA / Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ekonomi Saray Ulaşım Ekonomi Güncel Haberler

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