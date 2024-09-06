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Ulaştırma Bakanı Sabuncubeli Tüneli ve Gediz Köprülü Kavşağı'nda İncelemelerde Bulundu

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Manisa programı kapsamında Sabuncubeli Tüneli ile yapımı süren Gediz Köprülü Kavşağı'nda inceleme yaptı. Sabuncubeli Tüneli'nin ekonomiye sağladığı tasarruf miktarı da açıklandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Manisa programı kapsamında Sabuncubeli Tüneli ile yapımı süren Gediz Köprülü Kavşağı'nda inceleme yaptı.

İzmir-Manisa kara yolu üzerinde bulunan Sabuncubeli Tüneli'ne geçen Bakan Uraloğlu, burada yaptığı açıklamada 11 Haziran 2018'de trafiğe açılan tünelin kamu adına yapılan çok kıymetli projelerden bir tanesi olduğunu dile getirdi.

Sabuncubeli Tüneli'nin 4 bin 65 metre uzunluğa sahip olduğunu, 6 yıl 3 aylık hizmet döneminde tünelden 91 milyon 416 bin aracın geçtiğini aktaran Uraloğlu, bunun ekonomiye 2 milyar 850 milyon liralık tasarruf sağladığını dile getirdi.

Daha sonra Manisa Valisi Enver Ünlü'yü ziyaret eden Bakan Uraloğlu, yapımı süren Gediz Köprülü Kavşağı proje alanında incelemelerde bulundu.

Kavşağın birçok yönden zorlu bir konumda kurulacağını, Akhisar, Turgutlu, Manisa, İzmir ve Menemen yollarına bağlantı sağlayacağını aktaran Uraloğlu, Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın da kavşak projesi içinde olduğunu söyledi.

Gediz Köprülü Kavşağı ile bölgede trafiğin kesintisiz şekilde akacağına işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Burada günlük yaklaşık 31 bin aracı konuşuyoruz. Ama pik zamanlarda, hafta sonlarında, yaz aylarında 50 binlere çıkan bir araç sirkülasyonu söz konusu. Bu kavşağı bitirdiğimizde inşallah 1 yılda yaklaşık 220 milyon liralık zaman ve akaryakıttan tasarruf söz konusu olacak."

Sahada çalışan ekibin zemin iyileştirme ve drenaj sistemleri üzerinde çalıştığını anlatan Uraloğlu, projenin kısa sürede bitirilmesi için yoğun çaba sarf edildiğini de sözlerine ekledi.

Bakan Uraloğlu, daha sonra Yunusemre Belediyesinde işten çıkarılan Berkay Gök ile Betül Yakşe'nin Yunusemre Millet Çarşısı'ndaki nikah törenlerine katıldı, çiftin nikah şahitliklerini yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

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