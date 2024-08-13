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Ulaştırma Bakanı PTT ve Türksat'ı ziyaret etti

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT Ankara Kargo İşleme Merkezi ve TÜRKSAT Veri Merkezi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Bakan Uraloğlu, PTT Genel Müdürü'nden bilgi aldı ve çalışanlara teşekkür etti. Ayrıca Türksat Kablo TV'yi ziyaret ederek, kurumun önemli rolünü vurguladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT Ankara Kargo İşleme Merkezi (KİM) ve Kargo Dağıtım Müdürlüğü ile TÜRKSAT Veri Merkezi ve TÜRKSAT Kablo TV Genel Merkezi'ni ziyaret etti, incelemelerde bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Uraloğlu, PTT Genel Müdürü Hakan Gülten'den bilgi aldı.

Ankara KİM'deki toplam kapalı alanın 2 bin 250 metrekare, kargo dağıtım alanının da 2 bin metrekare olduğunu ifade eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Burada toplam 229 personelimiz çalışıyor. Günlük 190 bin gönderi işlenerek büyük bir operasyonel yük başarıyla yönetiliyor. Başkent Kargo Dağıtım Müdürlüğümüzde ise 109 kargo dağıtım aracımız ve 132 dağıtıcımız ile 15 ayrım sevk personelimiz çalışıyor. Buradan ortalama günlük dağıtılan gönderi sayımız ise 9 bin 500."

Uraloğlu, incelemelerin ardından PTT personeli ile görüştü, özverili çalışmalarından dolayı çalışanlara teşekkür etti.

Türksat Kablo TV ziyareti

Bakan Uraloğlu, Türksat Kablo TV'yi de ziyaret ederek, bu kurumun Türkiye'nin haberleşme sürecinde oynadığı kritik role dikkati çekti.

Türksat Kablo TV'nin, ülkenin haberleşme altyapısını güçlendirme konusunda önemli bir misyona sahip olduğuna işaret eden Uraloğlu, "Burada yapılan çalışmaların ne denli kapsamlı ve ileri teknolojiye dayalı olduğunu bir kez daha görme fırsatı bulduk. Türksat Kablo TV ekibi, büyük bir özveriyle ülkemizi geleceğe taşımak için çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, Keçiörengücü Spor Kulübünün tesisini de ziyaret ederek, yöneticiler, futbolcular ve teknik ekiple bir araya geldi.

Kaynak: AA / Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Türksat ankara PTT Politika Güncel Haberler

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