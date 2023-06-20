Ulaştırma Bakanı: Kurban Bayramı'nda Fahiş Fiyatlı Bilet Satışına Geçit Vermeyeceğiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı nedeniyle denetimlerin artırılacağını ve fahiş fiyatlı bilet satışına geçit verilmeyeceğini açıkladı. Bakanlığa bağlı ekipler, 81 ildeki yolcu terminallerinde, yol kenarlarında ve karayolları denetim istasyonlarında yolcu taşımaya mahsus araçlara yönelik çalışma gerçekleştirecek.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı nedeniyle denetimlerin artırılacağını ve fahiş fiyatlı bilet satışına geçit verilmeyeceğini açıkladı.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı'nda şehir içi ve şehirler arası yollarda yolcu taşımacılığının ve trafik yoğunluğunun artacağını hatırlatarak, denetimleri sıklaştıracaklarını belirtti. Denetimlerin bayram süresince devam edeceğini kaydeden Uraloğlu, "Alacağımız tedbirler kapsamında fahiş fiyatlı bilet satışına geçit verilmeyecek. Ayrıca yetki belgesiz taşımacılığın önüne geçilecek" dedi.

Ayrıca bakanlığa bağlı ekipler, trafik yoğunluğunun artacağını göz önüne alarak, sorumluluk alanındaki otoyollar ile devlet ve il yollarında vatandaşların rahat ve huzur içinde seyahat edebilmelerini sağlamak ve trafik kazalarını asgari seviyeye indirmek amacıyla bazı tedbirler aldı.