Ulaştırma Bakanı Instagram Yetkilileriyle Görüşecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram yetkilileriyle görüşmek için bir araya geleceklerini duyurdu. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uyulması konusunda hassasiyetlerin iletilmesi bekleniyor.
(ANKARA) - Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda; bugün Instagram yetkilileriyle görüşeceklerini açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, X'ten yaptığı paylaşımda Instagram'ın yetkilileriyle bugün bir araya geleceğini duyurdu. Uraloğlu'nun paylaşımı şöyle:
"Katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalar karşısında erişim engeli getirdiğimiz sosyal medya platformu Instagram yetkilileri ile geçtiğimiz hafta bir görüşme yapıldı.
Gerçekleştirilen görüşmede; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uyulması konusunda hassasiyetlerimiz iletildi.
Bugün kendileri ile öğleden sonra yeniden bir araya gelinecek.
Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor; olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz."