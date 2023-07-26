Ulaştırma Bakanı Hakkari'ye ziyarette bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hakkari'ye çeşitli ziyaretlerde bulundu. Yüksekova ilçesindeki törene katılan Bakan Uraloğlu, Hakkari il merkezindeki toplantılara katıldı. AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek olan Bakan Uraloğlu, Başkale-Güzeldere Tüneli ışık görme törenine katılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Hakkari'ye geldi.

Yüksekova ilçesinde ziyaretlerde bulunan Bakan Uraloğlu, Yeniköprü-Yüksekova Yolu T-1 Tüneli ışık görme törenine katıldıktan sonra Hakkari il merkezine geldi. Vali İdris Akbıyık, vali yardımcıları ve siyasi parti temsilcileri tarafından karşılanan Bakan Uraloğlu, valilik konferans salonunda yapılan il koordinasyon toplantısına katıldı.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek olan Bakan Uraloğlu'nun, Başkale-Güzeldere Tüneli ışık görme törenine katılmak üzere kentten ayrılması bekleniyor. - HAKKARİ