Ulaştırma Bakanı: Ankara-Kırıkkale-Delice ve Antalya-Alanya Otoyolu İhaleleri Tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Delice ve Antalya-Alanya otoyollarının ihalelerinin tamamlandığını açıkladı. İhalelerde en düşük teklifleri Fernas İnşaat ve Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ verdi. Projelerin Türkiye ekonomisine güvenin bir göstergesi olduğunu belirten Uraloğlu, otoyolların yap-işlet-devret modeliyle yapılacağını ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hafta içi yapılan Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu ihalesinde en düşük teklifi Fernas İnşaat'ın, Antalya-Alanya Otoyolu için de Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin verdiğini bildirdi.

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Karayolları Genel Müdürlüğünce hafta içinde ihaleleri gerçekleştirilen iki otoyol projesine ilişkin bilgi verdi.

Ankara-Kırıkkale-Delice ve Antalya-Alanya otoyollarının yap-işlet-devret modeliyle yapılacağını belirten Uraloğlu, düzenlenen ihaleye gösterilen ilginin Türkiye ekonomisine duyulan güvenin göstergesi olduğunu ifade etti.

Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu ihalesinde en düşük teklifi Fernas İnşaat'ın verdiğini belirterek, "Böylece Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapımının gerçekleştirilmesi yönünde büyük bir adım atıldı. Ardından Antalya-Alanya Otoyolu ihalesini de gerçekleştirdik. Burada da en düşük teklif Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından verildi. Projelerimizin ülkemize şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

43 ilin geçiş güzergahında köprü olacak

Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu'nun toplam 120 kilometre uzunluğunda olduğunu ifade eden Uraloğlu, proje kapsamında 7 kavşak, 4 tünel, 8 viyadük ve 3 otoyol hizmet tesisinin yapılacağını bildirdi.

Uraloğlu, söz konusu otoyolun, Marmara-Doğu Anadolu, Ege-Karadeniz ve Akdeniz-Karadeniz koridorları arasında ve 43 ilin geçiş güzergahında yer alan önemli bir köprü niteliği taşıyacağına dikkati çekerek, "Otoyol projemizin güzergahı mevcut Ankara çevre yolunda yer alan Karapürçek Kavşağı ve Samsun Yolu Kavşağı'nın arasındaki Kızılcaköy mevkisinde başlayacak, Çerikli ilçesinin kuzeyinden Kırıkkale-Yozgat devlet yoluna bağlanacak." bilgisini verdi.

Projeyle bahsedilen istikametlerde yük ve yolcu taşımacılığının daha güvenli, hızlı ve konforlu şekilde Ankara'nın doğu ve kuzey koridoruna, buradan da Orta Doğu ve Kafkas ülkelerine aktarılacağını vurgulayan Uraloğlu, şunları ifade etti:

"Ankara- Kırıkkale kesiminde bulunan mevcut devlet yolundaki trafik yoğunluğu, yapılması planlanan otoyolla azaltılmış olacak. Otoyolun hayata geçmesiyle yakıt tüketimi, araç bakımı ve onarım giderleri gibi ekonomik kayıplar, trafik yoğunluğunun neden olduğu gürültü, çevre kirliliği ve emisyon salımı en aza inecek."

Antalya-Alanya Otoyolu turizme de katkı sağlayacak

Bakan Uraloğlu, seyahat süresini kısaltacak Antalya-Alanya Otoyolu projesine ilişkin de şunları kaydetti:

"Proje, Serik Kavşağı'ndan başlayacak, daha sonra doğuya yönelerek Serik ve Manavgat ilçeleri sınırları içinde Toros Dağları'nın eteklerindeki koridoru takip edecek ve Konaklı'nın kuzeyinde Batı Kavşağı'nda sona erecek. Otoyolun toplam uzunluğu 122 kilometre. Projede 7 kavşak, 8 tünel, 19 viyadük bulunuyor. 122 kilometrelik otoyol, turizm destinasyonlarındaki ulaşım kalitesini artıracak."