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Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tersane İstanbul'u ziyaret etti

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Beyoğlu'nda bulunan Tersane İstanbul'u ziyaret etti. Burada konuşan Uraloğlu, Tersane İstanbul'da, bu yıl bitmeden birinci fazın tamamlanmasını hedeflediklerini ve dev bir yatırım olan bu projeyi kamu kaynağı kullanmadan gerçekleştirdiklerini belirtti.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Beyoğlu'nda bulunan Tersane İstanbul'u ziyaret etti. Burada konuşan Uraloğlu, "Tersane İstanbul'da, bu yıl bitmeden birinci fazın tamamlanmasını hedefliyoruz. Yaklaşık 889 milyon dolarlık dev bir yatırım olan böyle bir cazibe merkezini kamu kaynağı kullanmadan gerçekleştiriyoruz. 45 yıllık işletme süresince de hazinemize toplam 1 milyar 346 milyon dolar kira geliri kazandırmış olacağız" dedi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tersane İstanbul'u ziyaret etti. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Uraloğlu, "Burada bulunan tarihi tersanemiz 'Tersane-i Amire', Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden iki yıl sonra, 1455'te kuruldu. Fatih Sultan Mehmet sonrasında yeni kızaklar ile savaş gemisi yapımında kullanılan havuzlar inşa edilerek tersane gelişmeye devam etti. Burası 16. ve 17'nci yüzyıllarda Akdeniz Bölgesi'nde yer alan en büyük tersanelerdendi. Tersane, Cumhuriyet döneminde de askeri ve sivil gemilerin yapımı, bakımı ve onarımında kullanıldı. Proje alanı, son 30 yılda tersane işlevini yitirmişti. Bu nedenle tarihi tersanemizin karakterini koruyarak bu alanı gelecek nesillere aktarmak için 'Tersane İstanbul' projesini geliştirdik. Özellikle, yaklaşık 150 yıldır sivillere kapalı bu alanda, tarihi dokuyu koruyarak vatandaşlarımızı tekrar haliçle buluşturma amacını taşıyoruz" diye konuştu.

"889 MİLYON DOLARLIK DEV BİR YATIRIMI KAMU KAYNAĞI KULLANMADAN GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Uraloğlu, "1,8 km kıyı bandına sahip Tersane İstanbul, 4 fazda inşa ediliyor. 23 Şubat 2019'da temeli atılarak çalışmaları başladı. Şu anda proje genelinde ilerleme seviyemiz yüzde 69. Halka açılacak birinci faz kapsamında olan 25 ve 26'ncı blokların kısmi kabulünü 11 Haziran'da yaptık. Tersane İstanbul'da, bu yıl bitmeden birinci fazın tamamlanmasını hedefliyoruz. Osmanlı döneminde torpido fabrikası olarak kullanılan yapının restorasyonu bitince ulusal ve uluslararası organizasyonlar ile hizmet vermeye başlıyor olacağız. Üstelik yaklaşık 889 milyon dolarlık dev bir yatırım olan böyle bir cazibe merkezini kamu kaynağı kullanmadan gerçekleştiriyoruz. 45 yıllık işletme süresince de hazinemize toplam 1 milyar 346 milyon dolar kira geliri kazandırmış olacağız" ifadelerini kullandı.

"TERSANE İSTANBUL; TARİHİ OSMANLI TERSANELERİNİ YENİDEN İSTANBUL'UN KALBİNE TAŞIYACAK"

Uraloğlu, "Proje kapsamında sahil şeridinde yürüyüş ve bisiklet parkurları, kafe ve dinlenme mekanları, sosyal aktivite alanları ve bin kişilik cami, kütüphane gençler ve öğrenciler için deneyim odaklı aktivite alanları, tarihi yarımadanın turizmini destekleyen konaklama alanları, 70'er yatlık 2 yat limanı ve su sporları alanları oluşturuyoruz. Böylece 1,8 kilometrelik sahil hattını bir buçuk yüzyıldan sonra insanımızla buluşturmuş olacağız. Projenin tamamlanması ile toplam alanı 83 bin 300 metrekare olan 26 adet tescilli tarihi yapıyı da restore ederek kullanımına kazandıracağız. Özetle bu eşsiz bölgenin hem endüstri mirasına sahip çıkıyor hem de İstanbul'un marka değerine önemli bir katkıda bulunuyoruz. Tersane İstanbul ; tarihi Osmanlı tersanelerini yeniden İstanbul'un kalbine taşıyacak" şeklinde konuştu.

"İSTANBUL'U MODERN VE EFEKTİF BİR ULAŞIM ALTYAPISI İLE HAYALLERİN ÖTESİNDE BAMBAŞKA BİR NOKTAYA TAŞIDIK"

İstanbul'un ulaşım alanındaki projelerine ilişkin de konuşan Bakan Uraloğlu, "Ulaşım, seyahati mümkün kılar ve ulaşım sistemlerinin gelişimi turizm ve ticareti canlandırır. Bu noktada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde İstanbul'u Avrupa'nın ve dünyanın en gelişmiş şehirlerinden biri haline getirmek için dev projeler inşa ettik ve etmeye devam ediyoruz. Son 22 yılda İstanbul'un ulaşım ve iletişim altyapısı için yaklaşık 1 trilyon 184 milyar 556 milyon lira yatırım gerçekleştirdik. Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Çamlıca Kulesi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara ve İstanbul-İzmir Otoyolları ve İstanbul-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı gibi dev yatırımları hayata geçirerek, İstanbul'u modern ve efektif bir ulaşım altyapısı ile hayallerin ötesinde bambaşka bir noktaya taşıdık. İstanbulluların yaşam kalitesini yükselttik ve İstanbul'u çok kıymetli bir marka şehre dönüştürdük" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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