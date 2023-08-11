Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Pazarcık çevre yolu şantiyesinde incelemelerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nde il Koordinasyon toplantısına katıldıktan sonra Pazarcık ilçesine geçti. Şehir merkezinden geçen şehirlerarası trafiğin kentin dışına alınması amacıyla yapılan 10.5 kilometre uzunluğunda yolun son durumu hakkında brifing alan Bakan Abdulkadir Uraloğlu, işçilerle de sohbet etti. Uraloğlu daha sonra konteyner kenti ziyaret edip depremzedelerle bir araya geldi.

YOL ŞANTİYESİNDE İNCELEMELDE BULUNDU

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nde il Koordinasyon toplantısına katıldıktan sonra Pazarcık ilçesine geçti. Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün de eşlik ettiği Uraloğlu, ilk olarak Pazarcık çevre yolu şantiyesine geçerek incelemelerde bulundu. Şehir merkezinden geçen şehirlerarası trafiğin kentin dışına alınması amacıyla yapılan 10.5 kilometre uzunluğunda yolun son durumu hakkında brifing alan Bakan Abdulkadir Uraloğlu, işçilerle de sohbet etti. Uraloğlu daha sonra konteyner kenti ziyaret edip depremzedelerle bir araya geldi.