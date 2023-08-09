Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Muhammet Balta'nın annesinin cenazesine katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, eski AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta'nın vefat eden annesi Fatma Balta'nın cenazesine katıldı. Cenazeye birçok önemli isim ve vatandaşlar da katıldı.