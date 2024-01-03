Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran Yol ve Şehircilik Bakanı Mehrdad Bazrpash'ı ağırladı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran Yol ve Şehircilik Bakanı Mehrdad Bazrpash'ı ağırladı.

İran Yol ve Şehircilik Bakanı Mehrdad Bazrpash, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu ziyaret etti. Bakan Uraloğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran Yol ve Şehircilik Bakanı Sayın Mehrdad Bazrpash'ı bakanlığımızda konuk ettik. Kendilerine İran'ın Kirman eyaletinde yaşanan terör saldırısına ilişkin üzüntümüzü ifade ettik. Hayatını kaybedenlere başsağlığı ve yaralılara da acil şifalar diledik. Daha sonra ülkelerimiz arasındaki ulaştırma politikalarına dair karşılıklı istişarelerde bulunduk" dedi.