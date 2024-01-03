Üye Girişi
Haberler

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran Yol ve Şehircilik Bakanı Mehrdad Bazrpash'ı ağırladı

Güncelleme:
Abone Ol

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran Yol ve Şehircilik Bakanı Mehrdad Bazrpash'ı bakanlıkta konuk etti. İki bakan, ulaştırma politikaları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran Yol ve Şehircilik Bakanı Mehrdad Bazrpash'ı ağırladı.

İran Yol ve Şehircilik Bakanı Mehrdad Bazrpash, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu ziyaret etti. Bakan Uraloğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran Yol ve Şehircilik Bakanı Sayın Mehrdad Bazrpash'ı bakanlığımızda konuk ettik. Kendilerine İran'ın Kirman eyaletinde yaşanan terör saldırısına ilişkin üzüntümüzü ifade ettik. Hayatını kaybedenlere başsağlığı ve yaralılara da acil şifalar diledik. Daha sonra ülkelerimiz arasındaki ulaştırma politikalarına dair karşılıklı istişarelerde bulunduk" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı İran Ulaşım Diplomasi Politika Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title