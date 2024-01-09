Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2023 Yılının Kareleri oylamasına katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Uraloğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "çevre ve yaşam", "spor", " Gazze : Kanıt" ve " Deprem : Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Bakan Uraloğlu, "Deprem: Umut" kategorisinde Murat Şengül'ün "Hoş Geldin" adlı fotoğrafını seçti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden sonra iki ay bölgede kaldığını anımsatan Uraloğlu, "İlk etapta insanlar sizden arama kurtarma yardımı istiyorlardı. Bu kare de o yardımın ulaşıp, o insanın kurtuluş anını yansıtan güzel bir fotoğraf." dedi.

"Gazze: Kanıt" kategorisindeki fotoğrafları inceleyen Uraloğlu, bütün fotoğrafların çok şey anlattığını ve insanı derinden etkilediğini söyledi.

Uraloğlu, bu kategoride Ashraf Amra'nın "Yanımda Ol Anne" isimli fotoğrafını seçerek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"İzlediğim videolarda oradaki insanların isyan ettiğini hiç görmedim, tevekkül ettiklerini gördüm. Bu hepimizin ders çıkarması gereken bir metanet. Burada da olan her şeye rağmen, birbirine merhametle bakabilen iki insanı görüyoruz."

"Çevre-yaşam" kategorisinde Uraloğlu'nun tercihi Ali Atmaca'nın "Gökyüzü Köprüsü" adlı fotoğrafı oldu.

Uraloğlu, "haber" kategorisindeki fotoğraflar arasından ise Mustafa Kamacı'nın "Yalnızlığın Resmi" adlı kareye oy verdi.

Bakan Uraloğlu, fotoğrafta Batı'nın ikiyüzlülüğünün görüldüğünü vurguladı.

"Spor" kategorisindeki fotoğrafları da inceleyen Uraloğlu, Annika Hammerschlag'ın "Çöplük Topçuları" adlı fotoğrafını oyladı.

Sporun anlamının insanların bir çıkar beklemeden sosyal faaliyet yürütmesi olduğunu belirten Uraloğlu, "Burada bütün olumsuz şartlara rağmen buldukları bir futbol topuyla çıplak ayakla top oynuyorlar. Bence sporun gerçekten ne olmasını gerektiğini yansıtan bir kare." ifadelerini kullandı.