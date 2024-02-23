Ulaşımda 43 ilin bağlantı noktası Kırıkkale'de jandarma denetimleri sürüyor

Ulaşımda 43 ilin bağlantı noktası "kilit kavşak" Kırıkkale'de, jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için denetimlerini sürdürüyor.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında narkotik köpek ile yaptıkları denetimlerde otomobil ve yolcu otobüslerinde uyuşturucu madde araması yaptı.

Yolcuların Genel Bilgi Toplama sorgulamalarını gerçekleştiren ekiplerin denetimlerini 24 saat sürdürdüğü uygulama noktasında, suç unsuruna rastlanılan durumlarda işlem yapılıyor.