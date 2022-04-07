ULAŞIM ZAMMINI TURNİKELERDEN ATLAYARAK PROTESTO ETTİLER - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ULAŞIM ZAMMINI TURNİKELERDEN ATLAYARAK PROTESTO ETTİLER

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

KADIKÖY Uzunçayır metro istasyonunda toplu ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zammı protesto eden bir grup, İstanbulkart basmadan turnikelerden atlayarak geçti.

KADIKÖY Uzunçayır metro istasyonunda toplu ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zammı protesto eden bir grup, İstanbulkart basmadan turnikelerden atlayarak geçti.

Uzunçayır metro durağında toplanan Öğrenci Kolektifleri adlı grup, İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zammı protesto etti. Açıklama yapan bir grup üyesi, 'Ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zam nedeniyle burada bir araya geldik. Yapılan zam kararını kabul etmiyoruz. Zamlar geri alınmasını istiyoruz" dedi .Açıklamadan sonra 'Ulaşım Zamları Geri Alınsın", "Ulaşım Hakkı Engellenemez" diye slogan atan grup üyeleri, İstanbulkart basmadan turnikelerden atlayarak geçti. Turnikeleri geçen grup alkışlarla durağa doğru yürüdü.

ULAŞIM ZAMMINI TURNİKELERDEN ATLAYARAK PROTESTO ETTİLER

ULAŞIM ZAMMINI TURNİKELERDEN ATLAYARAK PROTESTO ETTİLER

ULAŞIM ZAMMINI TURNİKELERDEN ATLAYARAK PROTESTO ETTİLER

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbulkart, Uzunçayır, Protesto, Metro, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title