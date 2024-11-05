Ulaşım ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Ar-Ge Projeleri Fikir Yarışması'nı Duyurdu

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2'ncisi düzenlenecek olan 'Ulaşan ve Erişen Türkiye 2053' Üniversiteler Arası Ar-Ge Projeleri Fikir Yarışması'nın başvuru sürecinin başladığını bildirdi.

Bakan Uraloğlu, 2'ncisi düzenlenecek olan 'Ulaşan ve Erişen Türkiye 2053' Üniversiteler Arası Ar-Ge Projeleri Fikir Yarışması'nın başvuru sürecinin başladığını bildirdi. Uraloğlu, "Yarışma kara yolu, demir yolu, denizcilik, havacılık ve uzay, haberleşme gibi stratejik alanlarda gençlerimizin vizyoner fikirlerini hayata geçirmeleri için büyük bir fırsat sunuyor. Kazananlara 5 kategoride toplam 1 milyon 625 bin lira ödül vereceğiz. Değerlendirme kurulunun belirlediği alanlarda ayrıca mansiyon ödülü de verilecek" dedi.

Başvuru sürecinin 31 Ocak 2025 tarihine kadar süreceğini kaydeden Uraloğlu, "Yarışma, üniversite öğrencilerinin Türkiye'nin ulaşım ve altyapı alanlarında yenilikçi fikirler geliştirmelerini teşvik etmeyi amaçlıyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, yarışmanın kara yolu, demir yolu, denizcilik, havacılık ve uzay, haberleşme olmak üzere 5 ayrı kategoride düzenleneceğini ve her kategoride 1'inciye 150 bin lira, 2'nciye 100 bin lira 3'üncüye 75 bin lira ödül verileceğini belirtti. Uraloğlu, "Yarışma neticesinde kazananlara toplam 1 milyon 625 bin lira ödül vereceğiz. Değerlendirme kurulunun belirlediği alanlarda ayrıca mansiyon ödülü de verilecek" dedi.

BAŞVURULAR ÇEVRİM İÇİ ALINACAK

Bakan Uraloğlu, yarışmaya katılmak isteyen öğrencilerin başvurularını fikiryarismasi.uab.gov.tr adresi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirebileceklerini kaydederek, "1 Kasım 2024'te başlayan başvuru süreci 31 Ocak 2025'te sona erecek" bilgisini paylaştı.

'TÜRKİYE'NİN 2053 HEDEFLERİNDE ÖNEMLİ BİR ADIM'

Bu tür yarışmaların gençlerin bilimsel ve teknik projelerde daha aktif rol almalarını sağlayacağını belirten Uraloğlu, "Türkiye'nin 2053 hedeflerine ulaşmasında gençlerimizin katkısı büyük olacak, onların yenilikçi fikirlerine alan açıyoruz. Yarışma, kara yolu, demir yolu, denizcilik, havacılık ve uzay, haberleşme gibi stratejik alanlarda gençlerimizin vizyoner fikirlerini hayata geçirmeleri için büyük bir fırsat sunuyor" ifadelerini kullandı.