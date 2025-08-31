Ulaşım Desteği 2025-2026 Eğitim Yılı'nda Devam Edecek

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması için hayata geçirilen 'Ulaşım Desteği'nin, 2025-2026 eğitim öğretim yılında da devam edeceğini duyurdu.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, 'Ulaşım Desteği' ile ailesinden farklı bir ilde eğitim gören öğrencilerin şehirler arası ulaşım giderlerine destek olduklarını bildirdi. Programın 2022 yılında hayata geçirildiğini belirten Bakan Göktaş, bugüne kadar 200 binden fazla öğrencinin Ulaşım Desteğinden yararlandığını belirtti. Bakan Göktaş, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilere, gidiş dönüş olmak üzere yılda dört defa ulaşım desteği sağladıklarını vurgulayarak, "Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek gençlerimizi, öğrencilerimizi eğitim hayatlarında farklı program ve projelerle desteklemeyi sürdürüyoruz. Bu kapsamda sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrenciler için hayata geçirdiğimiz 'Ulaşım Desteği' programımız 2025-2026 eğitim-öğretim yılında da devam edecek. Öğrencilerimize vereceğimiz desteğin üst limit tutarı tek yön için 1900 TL oldu. Ulaşım Desteği programımızı hayata geçirdiğimiz 2022 yılından Temmuz 2025'e kadar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızca toplam 322 milyon 449 bin lira kaynak aktarıldı" açıklamasında bulundu.

'BAŞVURULAR SYDV'LERE YAPILACAK'

Bakan Göktaş, 'Ulaşım Desteği' programıyla, 2025 Aile Yılı'nda çocuklarını uzakta okutan ailelere destek olduklarını belirterek, "2025 Aile Yılı'nda da ailesinden uzakta eğitim gören çocuklarımızı, gençlerimizi aileleriyle buluşturuyoruz. İnsanı merkeze alan, aileyi yücelterek toplumu güçlendiren politikalarımızla toplumun her bir ferdine ulaşmaya devam edeceğiz. Sosyal politikalarımızı güncelleyerek ve kapsamını genişleterek, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerin desteğe ihtiyaç duydukları her an yanlarında olacağız" dedi.

Bakan Göktaş, söz konusu destek programına ilişkin başvuruların, öğrenci veya öğrencinin ailesi tarafından öğrencilerin ailelerinin ikametgah adresinde yer alan ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (SYDV) yapılması gerektiğini hatırlattı.