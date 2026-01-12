Kar yağışı nedeniyle bazı güzergahlar trafiğe kapatıldı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yurt genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı güzergahların geçici olarak trafiğe kapatıldığını belirterek "Karayolu ekiplerimiz; 457 karla mücadele merkezimizden, 12 bin 866 adet makine ve ekipman ve 13 bin 657 personel ile 7 gün 24 saat çalışma esasına göre kar ve buzla mücadele çalışmalarını sürdürüyorlar" dedi.

Bakan Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi'nde kış şartları ile mücadele ve yol durumlarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, kar yağışı kaynaklı ulaşımda yaşanan aksaklıkları ortadan kaldırmak için yoğun bir çaba içerisinde olduklarını söyleyerek, "Dün itibariyle yurdumuzun batı kesimlerinden gelen soğuk hava dalgasıyla ülkemizin genelinde görülen kar yağışlarından kaynaklı ulaşımda yaşanan aksamaları ortadan kaldırmak için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Özellikle şu anda Sivas, Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman, Muş ve Bingöl ilerimizde yoğun bir kar yağışı olduğunu görebiliyoruz. Hem sahadan arkadaşlardan bilgi alıyoruz hem de benim arkamda olan ekranlarda anlık olarak binlerce kamerayla gerek sabit gerek araçlarımızdaki hareketli kameralarla bütün süreci yakından takip ediyoruz, denetliyoruz ve arkadaşlarımızla yönlendiriyoruz. Ana arter olmayan il yollarımızın dışında kapalı kesimimiz olmadığını genel olarak söyleyebilirim. Yağış ve tipi şiddetini azalttığında da bu kısıtlı kapattığımız yerleri de trafiğe açmış olacağız. An itibariyle önemli akslarımızdan bahsedecek olursak, Kahramanmaraş Göksun yolu, Malatya Arap Gir ve Bingöl Karlıova yolu tüm taşıtların trafiğine kapatılmıştır" ifadelerini kullandı.

'7/24 TEYAKKUZ HALİNDEYİZ'

Olumsuzluğa sebebiyet vermemek adına bazı güzergahları kapattıklarını belirten Bakan Uraloğlu, "Bazı güzergahların kapanmasının en büyük nedenlerinden olan ağır taşıt, çekici, römork vesaire takılı araçların olduğu kesimlerde aldığımız tedbirlerdir. Bunlara baktığımızda da Kayseri Pınarbaşı yolu, Tunceli Pülürmür yolu, Genç Lice yolu, Kelkit Erzincan yolu, Bingöl Solhan yolu ağır taşıt trafiğine kapalıdır. Tamamen önlem amaçlı. Eğer oralarda biz ağır taşıt trafiğine açacak olursak bu sefer o araçlardan dolayı kar mücadelesini de yapamayız ve diğer araçlarla beraber o araçların da mahsur kalmasına sebebiyet vermiş olabiliriz. Yağışların İç Anadolu'nun doğusu Doğu Anadolu'nun güney ve batısıyla Güneydoğu Anadolu'da yerel kuvvetli olması ve çarşamba günü öğle saatlerine kadar da devam etmesini bir taraftan da bekliyoruz. Bu nedenle ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve yükseklerde tipi gibi olumsuzluklarla da karşı karşıya kalmamız söz konusu olabilecektir. Her zaman olduğu gibi şu anda da kara yolu olsun, demir yolu olsun, biraz önce söylediğim gibi hava yolu olsun, tüm ulaşım ağımızın kesintisiz bir şekilde hizmet vermesi için bakanlık olarak 7/24 teyakkuz halindeyiz" dedi.

'DENETİMLERİMİZİ DE SIKLAŞTIRDIK'

Yurt genelinde yaklaşık 68 bin 500 kilometre yol ağında, vatandaşlarımızın konforlu ve trafik güvenliği sağlanmış bir ortamda yolculuk yapmaları için karla mücadele çalışmalarında kullanılmak üzere 757 bin ton tuz, 453 bin metreküp tuz agregası, kritik kesimler için yaklaşık 12 bin ton kimyasal buz çözücü tuz çözeltisi karla mücadele merkezlerimize konuşulanmış durumda. Ayrıca yollarımızdaki tipi zamanında ya da esintiler zamanında yoldaki kar birikmesini engelleme amacıyla da 930 kilometre kar siperini hayata geçirmiş durumdayız. Şu anda Karayolu ekiplerimiz 457 karla mücadele merkezimizden 12 bin 866 adet makine ve ekipman yine 13 bin 657 personel ile 7 gün 24 saat çalışma esasına göre kar ve buzla mücadele çalışmalarını sürdürüyorlar. Yurdun dört bir yanında kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla yolların kapanmaması için üstün bir gayret gösteriyorlar. Arıza yapan ya da trafik kazasına karışan araçlarla hızla mücadele ederek trafiğin aksamamasını sağlamış oluyorlar. Yine Karayolları Genel Müdürlüğümüz bünyesinde kurulmuş olan karla mücadele merkezinde güzergah analizi, karla mücadele çalışmaları, açılan, kapanan yollar ve anlık trafik monitörlerle takip edilmektedir. Ulaşımda yaşanabilecek her türlü yoğunluğa da aksamalara karşı tedbirlerimizi aldık. Denetimlerimizi de bir taraftan sıklaştırdık" dedi.

Bakan Uraloğlu, yola çıkacak, çıkan veya çıkmayı düşünen vatandaşları da tedbirli olmaları konusunda ve uzun mesafeli seyahatler için araçların bakımlı, tam donanımlı ve mutlaka kış lastiği takmaları konusunda uyardı.

Bakan Uraloğlu, açıklamanın ardından, Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi'nde bulunan ekranlardan kar araçlarındaki kameraları izleyerek, güzergahların son durumları hakkında bilgi aldı.