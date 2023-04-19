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Ulaş'ta trafik denetimleri artırıldı

Ulaş'ta trafik denetimleri artırıldı

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Ulaş İlçe Emniyet Amirliğine bağlı trafik ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi trafik denetimini artırdı.

Ulaş İlçe Emniyet Amirliğine bağlı trafik ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi trafik denetimini artırdı.

Ekipler, ilçe girişinde Sivas- Malatya kara yolunda sürücülerin ve yolcuların huzur ve güvenliğini sağlamak için denetimlerini sürdürüyor.

Denetimleri sıklaştıran ekipler, sürücülere yavaş gitmeleri ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulunuyor.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel

Ramazan Bayramı Hisarcık Malatya Güncel Haberler

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