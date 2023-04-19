Ulaş'ta trafik denetimleri artırıldı
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Ulaş İlçe Emniyet Amirliğine bağlı trafik ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi trafik denetimini artırdı.
Ulaş İlçe Emniyet Amirliğine bağlı trafik ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi trafik denetimini artırdı.
Ekipler, ilçe girişinde Sivas- Malatya kara yolunda sürücülerin ve yolcuların huzur ve güvenliğini sağlamak için denetimlerini sürdürüyor.
Denetimleri sıklaştıran ekipler, sürücülere yavaş gitmeleri ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulunuyor.
Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel