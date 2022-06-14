Ulaş'ta Tecer Dağı eteklerinde doğa yürüyüşü yapıldı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Tecer Dağı eteklerine doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi.

Kaymakamlık koordinesindeki yürüyüşe, Gezen Gözler Doğa Koruma Dağcılık ve Spor Kulübü üyeleri, kurum çalışanları ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Selçuk Baş, yürüyüşün ardından yaptığı açıklamada, sportif etkinliklerin önemine dikkat çekerek, "Doğa yürüyüşü, sağlıklı ve yararlı bir spor faaliyetidir. Bu tür faaliyetler, ruhsal ve fiziksel anlamda büyük fayda sağlıyor. Sağlıklı bir yaşam için mutlaka düzenli hareket edilmesi gerekmekte. Kaymakamlığımız tarafından desteklenen spor etkinliğimize katılan herkese çok teşekkür ederim." diye konuştu.