Ulaş'ta rüzgarın etkisiyle yıkılan caminin minaresinin yapımına başlandı - Haberler

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Ulaş'ta rüzgarın etkisiyle yıkılan caminin minaresinin yapımına başlandı

AA - Çetin Karaçoban - Güncel
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Ulaş'ta rüzgarın etkisiyle yıkılan caminin minaresinin yapımına başlandı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde aralık ayında şiddetli rüzgarın etkisiyle yıkılan Hatipler Camisi'nin minaresinin yapımına başlandı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde aralık ayında şiddetli rüzgarın etkisiyle yıkılan Hatipler Camisi'nin minaresinin yapımına başlandı.

Çalışmaları yerinde inceleyen İlçe Müftüsü İzzet Kendir, ilçede 7 Aralık 2021'de kuvvetli rüzgarın etkili olduğunu, Hürriyet Mahallesi'ndeki Hatipler Camisi'nin minarelerinden birinin yıkıldığını hatırlattı.

Müftülük öncülüğünde hayırseverlerin katkılarıyla minarenin yapımına başlandığını anlatan Kendir, "İlçe halkının dayanışmasıyla Allah'ın izniyle en kısa zamanda minaremizin yapımını tamlayacağız. İslam'ın şiarı ezan, ilçemizin gök kubbesinde kesintisiz yankılanmaya devam edecektir. Bizim necip milletimiz camilere kendi evlerinden daha çok sahip çıkmıştır, yine sahip çıkacaktır. Allah hayırlarını şimdiden kabul etsin. Rabbim herkesin malını ve canını tüm musibetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

AA / Çetin Karaçoban - Güncel

Hisarcık, Kenevir, Aralık, Sivas, Güncel, Haberler

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