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Ulaş'ta Regaip Kandili Programı ve Sakal-ı Şerif Ziyareti

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Sivas'ın Ulaş ilçesinde düzenlenen Regaip Kandili programında Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı. Merkez Cami'de Kur'an tilaveti ve ilahiler eşliğinde gerçekleştirilen etkinliğe katılım yoğundu.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Regaip Kandili dolayısıyla düzenlenen programda Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

Ulaş Merkez Cami'nde gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu.

Salavatlar getiren cami cemaati Sakal-ı Şerif'i ziyaret etti.

Programa Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli ???????ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel
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