Ulaş'ta Regaip Kandili Programı ve Sakal-ı Şerif Ziyareti
Sivas'ın Ulaş ilçesinde düzenlenen Regaip Kandili programında Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı. Merkez Cami'de Kur'an tilaveti ve ilahiler eşliğinde gerçekleştirilen etkinliğe katılım yoğundu.
Sivas'ın Ulaş ilçesinde Regaip Kandili dolayısıyla düzenlenen programda Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.
Ulaş Merkez Cami'nde gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu.
Salavatlar getiren cami cemaati Sakal-ı Şerif'i ziyaret etti.
Programa Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli ???????ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel