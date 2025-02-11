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Ulaş'ta Okul Personeline Hijyen Eğitimi Düzenlendi

Ulaş'ta Okul Personeline Hijyen Eğitimi Düzenlendi
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Sivas'ın Ulaş ilçesinde, okullarda çalışan personele hijyen eğitimi verildi. Eğitim, Ulaş İlçe Hastanesi'nde görevli sağlık personeli tarafından gerçekleştirilerek, katılımcılara sertifika verildi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde okullarda çalışan personele yönelik hijyen eğitimi düzenlendi.

Ulaş Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda İş Gücü Uyum Programı kapsamında çalışan ve taşımalı okullarda yemek dağıtımından sorumlu personele hijyen eğitim verildi.

Ulaş İlçe Hastanesi'nde görevli sağlık personeli Muhammed Eren Ezin tarafından verilen seminerde hijyen, hijyen kurallarına uyulmasında dikkat edilmesi gerekenler, gıda konusunda hijyen kuralları konularında sunum yapıldı.

Eğitim sonrası çalışanlara katılım serifikası verildi.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel
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