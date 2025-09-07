Haberler

Ulaş'ta Mevlid-i Nebi Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

Ulaş'ta Mevlid-i Nebi Haftası Etkinlikleri Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri çerçevesinde sabah namazı buluşması yapıldı. Programda öğrenciler Kur'an-ı Kerim okuyup ilahiler seslendirdi, çocuklara bisiklet hediye edildi ve katılımcılara çorba ikram edildi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.

Ulaş Müftülüğü tarafından Ulaş Merkez Camisi'nde sabah namazı buluşması programı gerçekleştirdi.

Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez, Belediye Başkanı Turan İlbey, İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Karacalar, din görevlileri, mahalle ve köy muhtarları, öğrenci ve vatandaşların katıldığı programda, öğrenciler Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahiler seslendirdi.

İçli, programa katılanlara teşekkür etti.

Namaza gelen çocuklar arasında yapılan kura çekimiyle 3 kişiye bisiklet hediye edildi.

Programa katılanlara çorba ikramı yapıldı.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel
Düğün sonrası meydan muharebesi gibi kavga

Düğün sonrası meydan muharebesi gibi kavga
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşinin yasak aşkından gelen mesaj hayatını kararttı: Bahri'den hamileyim

Eşinin yasak aşkından gelen mesaj hayatını kararttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.