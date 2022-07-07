Ulaş'ta Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi aileler unutulmadı - Haberler

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Ulaş'ta Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi aileler unutulmadı

AA - Çetin Karaçoban - Güncel
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Ulaş'ta Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi aileler unutulmadı

Sivas'ta Ulaş Kaymakamlığı, Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulundu.

Sivas'ta Ulaş Kaymakamlığı, Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulundu.

Ulaş Kaymakamlığı, ilçe merkez ve köylerinde yaşayan ihtiyaç sahibi aileler ve çocuklarına bayram öncesi nakdi, gıda ve giyim yardımı yaptı.

Kaymakam Selçuk Baş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çalışanları tarafından tespit edilen ihtiyaç sahiplerine "bayramlıklar bizden" projesi kapsamında yardımda bulunduklarını söyledi.

Gıda ve giyim yardımlarının evlere götürülerek teslim edildiğini aktaran Baş, bayram öncesi aileleri ve çocuklarını sevindirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Devlet olarak her zaman ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya ve mutluluklarını paylaşmaya devam edeceğiz." dedi.

AA / Çetin Karaçoban - Güncel

Kurban Bayramı Selçuk Sivas Güncel Haberler

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