Ulaş'ta Kaymakam Emre Zafer için Veda Programı Düzenlendi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde görev süresi sona eren Kaymakam Emre Zafer için veda programı düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı Yurt Dışı Eğitim Programına katılmak üzere görev süresi sona eren Zafer, bir lokantada düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Ulaş'ta 16 aydır görev yaptığını, bu süre zarfında vatandaşlara devletin sıcak ve güler yüzünü hissettirmeye çalıştığını söyledi.

Zafer, Ulaş'tan güzel duygularla ayrılacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Ulaş'ta bulunmaktan, kıymetli halkımıza hizmet etmekten onur ve gurur duyuyorum. Görev sürem içerisinde kaymakamlığımıza bağlı kurumlarımızla uyumlu ve başarılı çalışmalar yaptık. İlçe halkımızla mahalle ve köy muhtarlarımızla güzel diyalogumuz oldu. Kapım her zaman sizlere açıktır."

Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey ise ilçenin kalkınması için birlikte güzel çalışmalar yaptıklarını dile getirerek, Zafer'e yeni görevinde başarı diledi.

Düzenlenen programa ilçedeki kurum amirleri katıldı.