Ulaş'ta "Gözleme Şenliği" düzenlendi - Haberler

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Ulaş'ta "Gözleme Şenliği" düzenlendi

AA - Çetin Karaçoban - Güncel
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Ulaş'ta 'Gözleme Şenliği' düzenlendi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde anaokulu öğrencileri tarafından yöresel lezzet gözleme için şenlik düzenlendi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde anaokulu öğrencileri tarafından yöresel lezzet gözleme için şenlik düzenlendi.

Ulaş Anaokulu'nda düzenlenen "Gözleme Şenliği"nde minikler hamur açarak, anneleri ve öğretmenleriyle gözleme yaptı.

Minik öğrenciler daha sonra hazırlanan gözlemeleri tattı.

Ulaş Anaokulu Müdürü Emrah Güner, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında okul bahçesinde gözleme şenliği düzenlediklerini söyledi.

Okulda veli, okul buluşması ve gözleme şenliği düzenlediklerini belirten Güner, "Öğrencilerimize hayatı öğretebilmek, anneleriyle sosyalleşmelerine destek olmak amacıyla bu etkinliği düzenledik. Etkinlikte çocuklarımız anneleri ve öğretmenleriyle hamur açarak gözleme pişirdi. Öğrencilerimiz anneleriyle ve öğretmenleriyle oyunlar oynayarak harika bir gün geçirdi." dedi.

AA / Çetin Karaçoban - Güncel

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