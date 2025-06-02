Ulaş'ta Gençlik Bilgi Yarışması Ödül Töreni
Ulaş ilçesinde yapılan umre ödüllü Gençlik Bilgi Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Birinciye 2500 lira, ikinciye 1500 lira, üçüncüye ise 1000 lira para ödülü takdim edildi.
Ulaş ilçesinde düzenlenen umre ödüllü Gençlik Bilgi Yarışması'nda dereceye girenler ödüllendirildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı ve İlçe Müftülüğünce gerçekleştirilen bilgi yarışmasına katılan öğrenciler için Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda ödül töreni düzenlendi.
Törene, Kaymakam Esad Mücahit Eskimez, İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Karacalar, din görevlileri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.
Eskimez, sınavda birinci olan öğrenciye 2 bin 500 lira, ikinci olan öğrenciye 1500 lira ve üçüncü olan öğrenciye 1000 lira para ödülü verdi.
İlçe genelinde sınava giren 26 öğrenciyi ise 500'er lira para ödülü verildi.