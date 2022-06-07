Ulaş'ta geleneksel el sanatları ve kadın giyim sergisi açıldı - Haberler

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, geleneksel el sanatları ve kadın giyim sergisi açıldı.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında, Ulaş Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Sivas Olgunlaşma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğinde kaymakamlık binasında, geleneksel el sanatları sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Usta öğreticiler tarafından hazırlanan ve Sivas'ın kültürünü yansıtan ürünlerin yer aldığı serginin açılışını Ulaş Kaymakamı Selçuk Baş, Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Aysel Şenlen ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül yaptı.

Baş, burada yaptığı konuşmada, olgunlaşma enstitülerinin kültürel değerleri, geleneksel sanatları özüne uygun geliştiren, arşivleyen, gelecek nesillere aktarmaya çalışan, ulusal ve uluslararası boyutta tanıtım faaliyetleri yapan çok özel kurumlar olduğunu söyledi.

El emeği göz nuru serginin açılmasında katkısı olanlara teşekkür eden Baş, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında ilçemizde de sergi açtıkları için Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Aysel Şenlen'e ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Şenlen ise Sivas'ın kültürel değerlerini, geleneksel sanatları araştırarak ve özüne uygun bir şekilde arşivleyerek, gelecek nesillere aktarmak için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından kitre bebek, yöresel kilim ve kıyafetler ile resim gibi çalışmalarının yer aldığı sergi gezildi.

Daha sonra Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde kurs gören kursiyerlerin hazırladıkları kadın giyim sergisi açıldı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hayati Coşgun, kadınlara fırsat tanındığında çok güzel ürünlerin ortaya çıktığını söyledi.

Kursiyerleri tebrik eden Coşgun, "Bu kurslardan sonra kadınlarımızın öğrendiklerini evlerinde de devam ettirerek aile ekonomilerine maddi katkı sağlayacaklarından eminim." dedi.