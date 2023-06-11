Ulaş'ta doğal gaz çalışmaları tamamlanan mahallelerde kilit parke taşı döşeme çalışmaları başladı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde doğal gaz çalışmaları tamamlanan mahallelerde kilit parke taşı döşeme çalışmalarına başlanıldı. Ulaş Belediyesi ekipleri Hürriyet ile Esentepe mahallelerinde cadde ve sokaklardaki yol çalışmalarını sürdürüyor.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde doğal gaz çalışmaları tamamlanan mahallelerde kilit parke taşı döşeme çalışmalarına başlanıldı.

Ulaş Belediyesi ekipleri Hürriyet ile Esentepe mahallelerinde cadde ve sokaklardaki yol çalışmalarını sürdürüyor.

Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, ilçe halkının daha iyi ulaşım sağlaması için başlattıkları çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Amaçlarının daha yaşanabilir bir ilçe oluşturmak olduğunu belirten İlbey, "Hizmet belediyeciliği anlayışıyla çıkmış olduğumuz bu yolda hemşerilerimizden aldığımız güç ve destekle ilçemizdeki çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz." dedi.

İlk etapta Hürriyet Mahallesi'nde cadde ve sokaklara kilit parke taşı döşemelerine başladıklarını aktaran İlbey, çalışmaların tamamlanmasıyla sokakların modern bir görünüme kavuşacağını ifade etti.