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Ulaş'ta çiftçilere tarımsal sulama eğitimi verildi

Ulaş'ta çiftçilere tarımsal sulama eğitimi verildi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde bilinçsiz sulamanın önüne geçilebilmesi amacıyla çiftçilere tarımsal sulama eğitimi verildi.

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Sivas'ın Ulaş ilçesinde bilinçsiz sulamanın önüne geçilebilmesi amacıyla çiftçilere tarımsal sulama eğitimi verildi.

Kaymakam Selçuk Baş, kaymakamlıktaki toplantıda, muhtarlar ve çiftçilere suyun verimli kullanılması konusunda uyarılarda bulundu.

Daha sonra İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli teknik elemanlar, su kaynaklarının bilinçsiz şekilde kullanılması sonucu karşılaşılacak sorunlarla ilgili sunum yaptı.

Sulama aralığı, sulama sayısı, sulama süresi gibi parametrelerin yetiştiriciliği yapılan ürün desenine göre nasıl belirlenmesi gerektiği konusunda çiftçiler bilgilendirildi.

Toplantıda, su kaynaklarının gerektiğinden fazla tüketilmemesi uyarısında bulunularak, modern basınçlı sulama sistemleri anlatıldı.

AA / Çetin Karaçoban - Güncel

Selçuk Sivas su Güncel Haberler

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