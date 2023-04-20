Ulaş'ta bayramlaşma programı düzenlendi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Ulaş Kaymakamı Selçuk Baş, makamında düzenlenen programda kurum amirleri ve çalışanlarıyla bayramlaştı.

Bayramların önemine dikkati çeken Baş, "Dostluk ve kardeşliğin sıcaklığını hissettiğimiz, birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz, huzur, rahmet ve bereketi kuşanmış bir ramazan ayını daha idrak ederek bayrama kavuşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşamaktayız." dedi.

Ulaş halkının da bayramını tebrik eden Baş, "Bayramlar, millet olarak dayanışma, kaynaşma, birlik ve beraberlik duygularımızın en üst seviyede yaşandığı, sevgi, dostluk, kardeşlik ve manevi duyguların en üst seviyede hissedildiği müstesna günlerdir." diye konuştu.