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Ulaş'ta bayramlaşma programı düzenlendi

Ulaş'ta bayramlaşma programı düzenlendi

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Sivas'ın Ulaş ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Ulaş Kaymakamı Selçuk Baş, makamında düzenlenen programda kurum amirleri ve çalışanlarıyla bayramlaştı.

Bayramların önemine dikkati çeken Baş, "Dostluk ve kardeşliğin sıcaklığını hissettiğimiz, birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz, huzur, rahmet ve bereketi kuşanmış bir ramazan ayını daha idrak ederek bayrama kavuşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşamaktayız." dedi.

Ulaş halkının da bayramını tebrik eden Baş, "Bayramlar, millet olarak dayanışma, kaynaşma, birlik ve beraberlik duygularımızın en üst seviyede yaşandığı, sevgi, dostluk, kardeşlik ve manevi duyguların en üst seviyede hissedildiği müstesna günlerdir." diye konuştu.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel

Ramazan Bayramı Selçuk Sivas Güncel Haberler

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