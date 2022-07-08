Ulaş'ta bayramlaşma programı düzenlendi Sivas'ın Ulaş ilçesinde, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Sivas'ın Ulaş ilçesinde, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Kaymakamlık makamında gerçekleştirilen bayramlaşmaya, Kaymakam Selçuk Baş, İlçe Emniyet Amiri Komiser Yavuz Yılmaz, daire amirleri, İl Genel Meclisi Üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. İlçe protokolü ve vatandaşlarla bayramlaşan Kaymakam Baş, "Bayramlar sevgi, saygı, dostluk, barış ve hoşgörünün hakim olduğu, birlik ve beraberliğin pekiştiği, yardımlaşma duygularının ön plana çıktığı ve bir toplumda millet olma şuurunun kuvvetlendiği günlerdir." diye konuştu. Kurban Bayramı'nı kutlayan Baş, sağlık, huzur ve esenlik içerisinde bir bayram diledi. AA / Çetin Karaçoban - Güncel Kurban Bayramı Kaymakamlık Hisarcık Sivas Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Ulaş'ta bayramlaşma programı düzenlendi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.