Ulaş'ta 877 Öğrenci Karne Heyecanı Yaşadı

Ulaş'ta 877 Öğrenci Karne Heyecanı Yaşadı
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Sivas'ın Ulaş ilçesinde 877 öğrenci karne heyecanı yaşadı. İlçe Kaymakamı ve Milli Eğitim Müdürü, öğrencilerin karnelerini dağıtarak tatil döneminde neler yapmaları gerektiği hakkında tavsiyelerde bulundu.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde eğitim gören 877 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

İlçe Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez, Ulaş İlkokulu'nda karne dağıtım törenine katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Karacalar ile sınıfları gezerek öğrencilere karnelerini dağıtan Eskimez, öğrencileri tebrik etti.

Öğrencilere tatil döneminde dinlenmelerini, eksik oldukları konuları tekrar edip bol bol kitap okumalarını, tatili verimli ve eğlenceli geçirmelerini tavsiye eden Eskimez, öğrencilere, ailelerine ve öğretmenlere iyi tatiller diledi.

Karacalar ise tatilin iyi değerlendirilmesi hususunda tavsiyelerde bulunurken, anne ve babalara karnesi zayıf olan çocuklarına karşı anlayış göstermelerini istedi.

Her karnenin takdiri hak ettiğini dile getiren Karacalar, "Çünkü her karnede başta öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin ve velilerimizin büyük sabrı ve emeği vardır. Bütün karne alan öğrencilerimizi, karne veren öğretmenlerimizi ve velilerimizi kutluyor, güzel bir yaz tatili geçirmelerini diliyorum." dedi.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel
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