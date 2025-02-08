Ulaş'ta 2024-2025 Eğitim Yılı Toplantısı Yapıldı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı 2. dönem eğitim kurumu müdürleri toplantısı gerçekleştirildi.

Ulaş Kaymakamlığı Konferans Salonu'nda İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül başkanlığında yapılan toplantıda, şube müdürleri Mehmet Ali Uysal ve Serhat Duman eğitim alanında yapılan ve yapılması planlanan çalışmaları anlattı.

Toplantıda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli uygulamalarına yönelik çalışmalar, Milli Eğitim Bakanlığı politikalarının sahadaki uygulamaları, eğitim ve öğretim yılı 2. dönem hazırlıkları görüşüldü.