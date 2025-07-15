Ulaş'ta 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

Ulaş'ta 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
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Sivas'ın Ulaş ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Merkez Camisi'nde şehitler için okutulan mevlit programına, Kaymakam Esad Mücahit Eskimez, Belediye Başkanı Turan İlbey, kurum amirleri, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Daha sonra ilçe protokolü, şehit kabirlerini ziyaret ederek, dua etti.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel
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