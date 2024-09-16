Ulaş Müftüsü Zahid İçli, Kaymakam Zafer'i Ziyaret Etti

Ulaş Müftüsü Zahid İçli, Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında Kaymakam Emre Zafer'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette, hafta kapsamında yapacakları programlar hakkında Kaymakam Zafer'e bilgi veren İçli, haftaya özel olarak hazırlanan "Hz. Peygamber ve Şahsiyet İnşası" kitabını ve Diyanet İşleri Başkanlığının yayımladığı dergiyi takdim etti.

Kaymakam Zafer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek İçli ve beraberindeki din görevlilerine teşekkür etti.