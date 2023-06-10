Ulaş Kaymakamı Selçuk Baş öğrencilerle çevre temizliği etkinliğine katıldı

Ulaş Kaymakamı Selçuk Baş, öğrencilerle Ulaş Gölü etrafında düzenlenen çevre temizliği etkinliğine katıldı. Kaymakam Baş ile eşi Meltem Baş ve Ulaş İlkokulu öğrencileri, Ulaş Gölü çevresinde yürüyüş gerçekleştirdikten sonra gölün etrafındaki pet şişe ve çöpleri topladı.

Ulaş Kaymakamı Selçuk Baş, öğrencilerle Ulaş Gölü etrafında düzenlenen çevre temizliği etkinliğine katıldı.

Kaymakam Baş ile eşi Meltem Baş ve Ulaş İlkokulu öğrencileri, Ulaş Gölü çevresinde yürüyüş gerçekleştirdikten sonra gölün etrafındaki pet şişe ve çöpleri topladı.

Baş, burada yaptığı açıklamada, Çevre Haftası'nın bu yılki teması olan "Temiz Deniz, Temiz Dünya" sloganını daha geniş kitlelere yaymayı hedeflediklerini söyledi.

Sıfır atık bilincini gençlere aşılamak için bu etkinliği düzenlediklerini belirten Baş, "Gelecek nesillerimize güzel bir çevreyi miras bırakalım. Tabiata asla ve asla zarar vermeyelim." dedi.

Çevre bilincinin artırılması gerektiğine dikkati çeken Baş, bir emanet olan çevreyi ve doğal zenginlikleri korumanın herkesin görevi olduğunu ifade etti.

Etkinliğe İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı personeli de katıldı.