Ulaş Kaymakamı Muhtarlarla Toplantı Düzenledi

Ulaş Kaymakamı Muhtarlarla Toplantı Düzenledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez, mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya gelerek, yerel sorunlar ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez, mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Kaymakamlık Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Kaymakam Eskimez, muhtarlardan mahalle ve köylerdeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Eskimez, ilçe ve köylerdeki sorunların giderilmesi için yapılacak çalışmalar konusunda da muhtarlarla fikir alışverişinde bulundu.

Toplantıya, Yazı İşleri Müdürü Rabia Alıç, İlçe Özel İdare Müdürü Musa Karyağdı ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel
Mezarlığa gelen aile, babalarının kabrini yerinde bulamadı

Babalarının mezarına gelen aile, hayatının şokunu yaşadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltındaki Zeydan Karalar ve Abdurrahman Tutdere adliyeye sevk edildi

Zeydan Karalar ve Abdurrahman Tutdere'yle ilgili yeni gelişme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.