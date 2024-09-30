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Ulaş Kaymakamı Muhtarlarla Toplantı Düzenledi

Ulaş Kaymakamı Muhtarlarla Toplantı Düzenledi
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Ulaş Kaymakamı Emre Zafer, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek yapılan çalışmalar ve mevcut sorunlar hakkında bilgi aldı. Yaşanabilir köyler için işbirliği vurgusu yapıldı.

Ulaş Kaymakamı Emre Zafer, köy ve mahalle muhtarlarıyla toplantı düzenledi.

Zafer, Kaymakamlık Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, köy ve mahallelerde yapılan çalışmalar ve yaşanılan sorunlar hakkında bilgi aldı.

Köyleri daha yaşanabilir hale getirmek istediklerini dile getiren Zafer, bu konuda muhtarlarla elbirliği içerisinde çalışacaklarını ifade etti.

Toplantıda muhtarlar sorunlarını iletti.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel

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