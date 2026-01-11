Haberler

Ulaş Kaymakamı Eskimez öğrencileri makamında kabul etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ulaş Kaymakamı Esad Mücahid Eskimez, Kur'an kursu öğrencileriyle bir araya gelerek onlara teşekkür etti ve eğitim hayatlarında başarılar diledi. Öğrenciler, kendisine yaptıkları hediyeleri sundu.

Ulaş Kaymakamı Esad Mücahid Eskimez, Kur'an kursu öğrencileriyle bir araya geldi.

Merkez Camisi'nde eğitim gören Kur'an kursu öğrencileri, makamında ziyaret ettikleri Eskimez'e çizdikleri resim ve yaptıkları çiçekleri hediye etti.

Öğrencilere ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Eskimez, çocukların yaptığı hediyelerin kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Eskimez, ziyaretin gerçekleşmesinde emeği geçen İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli'ye teşekkür etti.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel
Bomba iddia: ABD, Maduro operasyonunda gizemli bir silah kullandı

Bu iddia doğruysa çok vahim! Askerler kan kusup bir anda yere yığılmış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kanalizasyona çimento döken firmaya 213 bin lira ceza

Pişkinliğiyle pes dedirtti, görüntüler çıkınca ceza yağdı
Galatasaray'dan maç sonu flaş karar

Galatasaray'dan maç sonu flaş karar
Galatasaray-Fenerbahçe maçının sonuna damga vuran an

Maç sonuna damga vuran an
Tedesco'dan şampiyonluk sonrası ayrılık açıklaması: Vedalar olabilir

Şampiyonluk sonrası ayrılıkları duyurdu
Kanalizasyona çimento döken firmaya 213 bin lira ceza

Pişkinliğiyle pes dedirtti, görüntüler çıkınca ceza yağdı
İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 217'e yükseldi

Komşu ülkedeki protestolarda ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı
68 kentte 'sarı' alarm! Sıcaklıklar 7 derece düşecek, İstanbul'da kar aniden bastıracak

Harita sarıya döndü, alarm verildi! Kar aniden bastıracak