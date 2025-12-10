Haberler

Ulaş Kaymakamı Eskimez'den köylere ziyaret

Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez, Tecer ve Örenlice köylerini ziyaret ederek muhtarlarla bir araya geldi, köylerin sorunlarını dinledi ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez, ilçeye bağlı Tecer ve Örenlice köylerini ziyaret etti.

Eskimez, köyleri gezerek muhtarlardan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tarihi Tecer Köprüsü'nde yürütülen çalışmaları da inceleyen Eskimez, daha sonra Ulaş Gölü'ne su sağlayan kanalda yapılan iyileştirme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Vatandaşların sorunlarını da dinleyen Eskimez, köylerde imkanların artırılması için gerekli çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Ziyarette Kaymakam Eskimez'e, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Necati Altınok ve Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Rabia Alıç eşlik etti.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel
