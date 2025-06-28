Ulaş Kaymakamı Eskimez, Köy Ziyaretleri Gerçekleştirdi
Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez, Akkaya ve Kovalı köylerini ziyaret ederek muhtarlar ve köy sakinleriyle bir araya geldi. Eskimez, köylerin imkanlarının artırılması için gerekli çalışmaların süreceğini belirtti.
Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez, ilçeye bağlı Akkaya ve Kovalı köylerini ziyaret etti.
Köy muhtarları tarafından karşılanan Eskimez, muhtarlardan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Köy sakinleriyle bir araya gelen Eskimez, talep ve önerileri dinledi.
Eskimez, köylerdeki imkanların artması için gerekli çalışmaların devam edeceğini söyledi.
Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, Eskimez'e teşekkür etti.
Ziyarete, Ulaş İlçe Jandarma Bölük Komutanı Teğmen Necati Altınok ve Yazı İşleri Müdürü Rabia Alıç da katıldı.
Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel