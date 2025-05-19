Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez, Din Görevlileri Toplantısına Katıldı
Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez, İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen mayıs ayı personel toplantısında din hizmetlerinin önemine vurgu yaptı ve din görevlilerine teşekkür etti. Toplantıda ayrıca ilk yardım eğitimi ve sağlık bilgilendirmeleri yapıldı.
Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez, İlçe Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen mayıs ayı personel toplantısına katıldı.
Kaymakamlık Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Eskimez, mesleğin önemini anlatarak, "İlçemiz genelinde yürütülen din hizmetlerinin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm din görevlilerimize teşekkür ediyorum." dedi.
Toplantıda, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi personeli tarafından ilk yardım eğitimi, çölyak ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı hakkında bilgilendirme yapıldı.
Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel