Ulaş Kaymakamı Emre Zafer, polislerle iftarda buluştu

Ulaş Kaymakamı Emre Zafer, ilçede görev yapan polislerle iftarda bir araya geldi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde gerçekleştirilen programda konuşan Zafer, toplumsal güvenin sağlanması, halkın can ve mal güvenliğinin korunması, vatandaşların huzuru için mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca görev yapan tüm güvenlik görevlilerine teşekkür etti.

Programa İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Furkan Kasap, İlçe Emniyet Amiri Yavuz Yılmaz, kaymakamlık yazı işleri müdürü Rabia Alıç ve emniyet personeli katıldı.