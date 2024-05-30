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Ulaş Kaymakamı Emre Zafer, ilçede pazar esnafını ziyaret etti

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Ulaş Kaymakamı Emre Zafer, ilçede kurulan pazarı gezip esnaflara hayırlı işler diledi. Ticari hareketliliğin ilçenin gelişimi için önemli olduğunu vurgulayan Zafer, esnafların taleplerini dinledi. Esnaflar ise ziyaretten memnuniyetlerini dile getirerek Zafer'e teşekkür etti.

Ulaş Kaymakamı Emre Zafer, ilçede pazar esnafını ziyaret etti.

İlçede kurulan pazarı gezen Zafer, esnaflara hayırlı işler diledi.

Zafer, ilçenin gelişimi için ticari hareketliliğin önemli olduğunu vurgulayarak, esnafların taleplerini de dinledi.

Esnaflar ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Zafer'e teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

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