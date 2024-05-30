Ulaş Kaymakamı Emre Zafer, ilçede pazar esnafını ziyaret etti

Ulaş Kaymakamı Emre Zafer, ilçede pazar esnafını ziyaret etti.

İlçede kurulan pazarı gezen Zafer, esnaflara hayırlı işler diledi.

Zafer, ilçenin gelişimi için ticari hareketliliğin önemli olduğunu vurgulayarak, esnafların taleplerini de dinledi.

Esnaflar ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Zafer'e teşekkür etti.