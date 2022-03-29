Ulaş Kaymakamı Baş'tan yaşlılara ve ihtiyaç sahiplerine ziyaret

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Selçuk Baş, yaşlı ve ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret etti.

Ailelerin sosyal ve ekonomik durumunu yerinde inceleyen Baş, sorun ve taleplerini dinledi.

Baş, kaymakamlık olarak her zaman yaşlı ve ihtiyaç sahibi ailelerin yanlarında olduklarını, mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Baş'a ziyaretlerde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Sıdıka Özkan ve İlçe Emniyet Amiri Komiser Yavuz Yılmaz eşlik etti.