Ulaş Kaymakamı Baş'tan görme engelli Yıldız'a ziyaret

Ulaş Kaymakamı Selçuk Baş, Engelliler Haftası dolayısıyla Eskikarahisar köyünde yaşayan görme engelli Okan Yıldız'ı evinde ziyaret etti.

Ulaş Kaymakamı Selçuk Baş, Engelliler Haftası dolayısıyla Eskikarahisar köyünde yaşayan görme engelli Okan Yıldız'ı evinde ziyaret etti.

Yıldız ve ailesiyle sohbet ederek ihtiyaç ve taleplerini dinleyen Baş, "Devletimiz, engelli vatandaşlarımızın hayat şartlarının iyileştirilmesi, sosyal ve ekonomik olarak desteklenmesi için önemli adımlar atmaya devam ediyor." dedi.

Engellilerin her alanda refaha ulaşması için çalıştıklarını belirten Baş, "Bu duygu ve düşüncelerle engelli vatandaşlarımızın aileleri ve sevdikleriyle mutlu ve sağlıklı bir ömür geçirmesini diliyorum." diye konuştu.

Ziyarete, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş İbrahim Halil Ertural, İlçe Emniyet Amiri Komiser Yavuz Yılmaz ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yusuf Arslan da katıldı.