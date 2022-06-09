Ulaş Kaymakamı Baş selden zarar gören köylerde incelemede bulundu - Haberler

Ulaş Kaymakamı Baş selden zarar gören köylerde incelemede bulundu Ulaş Kaymakamı Selçuk Baş, selden zarar gören Kapukaya ve Güneşli köylerinde inceleme yaptı. Ulaş Kaymakamı Selçuk Baş, selden zarar gören Kapukaya ve Güneşli köylerinde inceleme yaptı. Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Baş, köylerde hasar tespit çalışmaları başlattıklarını söyledi. Güneşli ve Kapukaya köylerinde yoğun yağış sonrası oluşan sel nedeniyle bazı evlerde ve ahırlarda hasar oluştuğunu belirten Baş, "Çok şükür can kaybımız yok. Özel İdare, jandarma, AFAD ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekiplerimizle köylerimizde hasar tespiti ve yardım çalışmalarına başladık." dedi. Köylerde gıda yardımı da yaptıklarını aktaran Baş, çeşitli kurumlara ait iş makinelerinin köylerde selin getirdiği çamurları temizlemeye başladığını ifade etti. AA / Çetin Karaçoban - Güncel Güneşli Selçuk Güncel Haberler

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