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Ulaş Kaymakamı Baş'ın köy ziyaretleri devam ediyor

AA - Çetin Karaçoban - Güncel
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Ulaş Kaymakamı Baş'ın köy ziyaretleri devam ediyor

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Selçuk Baş'ın köy ziyaretleri sürüyor.

SELÇUK, İZMİR (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Selçuk Baş'ın köy ziyaretleri sürüyor.

Baş, ilçeye bağlı Baharözü, Yapalı, Ekincioğlu, Yağdonduran ve Gürpınar köylerini ziyaret etti.

Köy muhtarları ve vatandaşlar tarafından karşılanan Baş, muhtarlardan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vatandaşlarla sohbet eden Baş, talep ve önerileri dinledi.

Ayrıca yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret eden Baş, "Kaymakamlık olarak en büyük amacımız ve gayretimiz köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın imkanlar ölçüsünde en iyi yaşam standartlarına sahip olmasıdır. Bunun için de büyük bir özveriyle çalışmalarımız devam edecektir." diye konuştu.

AA / Çetin Karaçoban - Güncel

Yağdonduran, Baharözü, Selçuk, Sivas, Güncel, Haberler

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