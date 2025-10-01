Ulaş Karasu: "Ülkenin Dijital Geleceği AKP'nin Sadakat Yarışına Kurban Edilemez"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, yurttaşların kişinin kişisel verilerinin çalınmasını değerlendirirken, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Uçak almak bakkaldan süt almaya benzemez' diyor. Peki, milyonların verisini çaldırmak neye benziyor? Vatandaşın kişisel verilerini koruyamayan bu iktidar, ülkeyi nasıl koruyacak? Bu ülkenin dijital geleceği AKP'nin sadakat yarışına kurban edilemez" değerlendirmesinde bulundu.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 26 Eylül'de yurttaşların kişisel verilerinin paylaşıldığı "Sowix" adlı site hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

CHP Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, konuya ilişkin yazılı açıklama yayınladı. Karasu'nun açıklaması şöyle:

"BTK, 26 Eylül'de yaptığı duyuruyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen siber operasyonlar kapsamında, vatandaşların kişisel bilgilerine (ikamet adresi, yakınları, tapu bilgileri, GSM numarası vb.) erişim sağlamak amacıyla 'sowix' isimli yasa dışı sorgu sisteminin kullanıldığını tespit ettiğini açıkladı. Soruşturma sürerken yaklaşık 101 milyon kişinin kişisel verilerinin paylaşıldığı bu internet sitesi, henüz erişime kapatılmadan BTK'dan duyuru yapıldı. Yani, kişisel verilerin yayılma riski hızla arttı, BTK siteyi ancak ertesi gün kapattı. Sitede, milyonlarca kişiye ait ad, soyadı, TC kimlik numarası, ev adresi, kişisel cep telefonu numaraları, medeni durum ve anne-baba bilgileri gibi kritik kişisel veriler yer alıyordu. Ayrıca meslek verileri, sertifika verileri, iş yeri kayıt bilgileri ve 28 bin aracın plaka verileri gibi çok çeşitli detaylı bilgiler de yasa dışı ve ücretsiz olarak erişime açılmıştı.

"BTK güvenilirliğini yitirdi"

Milyonlarca kişinin kişisel verisini yayınlayan siteyi duyuran ve sitenin trafiğini yükselten bu durum çok ciddi bir veri güvenliği faciasını ortaya koydu. Türkiye'nin bilgi güvenliğini, dijital altyapısını ve iletişim geleceğinin teslim edildiği BTK, liyakatsiz ve partizan atamalar nedeniyle güvenirliğini yitirdi. Son olarak kuruma Karayolları Genel Müdürlüğü'nden asıl meslekleri inşaat mühendisliği olan ve bu kurumda araştırmacı kadrosunda görev yapan Selahattin Bayramçavuş ve Yakup Dost başkan yardımcısı olarak görevlendi. Bu tür atamalar, yalnızca BTK'nın içinde yaşanan bir düzensizlik değildir. Aslında bilgi teknolojileri alanının altyapısına karşı bir sakatlanma hamlesidir. Çünkü BTK, telekomünikasyon düzenleyici ve denetleyici kurumudur. Uzmanlık ister, teknik bilgi ister. Ama bu partizanlık anlayışı, nitelikli kadroları saf dışı bırakmakla kalmıyor, kurumu çürütüyor, teknik niteliğini yerle bir ediyor."

"Vatandaşın kişisel verilerini koruyamayan bu iktidar, ülkeyi nasıl koruyacak?"

Milyonlarca kişinin kişisel verilerinin çalınması, satılması konusunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu başta olmak üzere kurum yetkililerinin hiçbirinin sesinin çıkmadığını ifade eden Karasu, şunları kaydetti:

"Ne BTK Başkanı Abdullah Karagözoğlu ne Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ve Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan hiçbir ses çıkmıyor. Hepsi ölü taklidi yapıyor. Daha önceki seferlerde de olduğu gibi kulaklarının üstüne yatarak bu konuları geçiştireceklerini sanıyorlar. Dijital devlet, liyakatsiz bu yöneticiler sayesinde delik deşik olmuş. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Uçak almak bakkaldan süt almaya benzemez' diyor. Peki, milyonların verisini çaldırmak neye benziyor? Çıkın da milli güvenlik sorunu olan bu konuda bir açıklama yapın. Vatandaşın kişisel verilerini koruyamayan bu iktidar, ülkeyi nasıl koruyacak? Bu ülkenin dijital geleceği AKP'nin sadakat yarışına kurban edilemez" diye konuştu.

"Sorumlular neden hala koltuklarda oturuyor?"

Karasu ayrıca, Bakan Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, "BTK neden bir gün sonra harekete geçti? Sorumlular neden hala koltuklarda oturuyor? Asıl mesleği inşaat mühendisi olan ve bu alanda eğitim alan Bayramçavuş ve Dost'un BTK'ya atanmasında, BTK'nın hizmet verdiği hangi alanındaki bilgi, birikim ve tecrübeleriyle hangi liyakat kuralları esas alınmıştır" sorularına yanıt verilmesini istedi.